Elisa risponde alle polemiche su Laura Pausini e il "Re Leone" e mette tutti a tacere

"Di solito tendo ad occuparmi di musica e poco altro, ma credo di avere un potere, un peso, una voce e una responsabilità.

Non so per quale ragione in quest’epoca pare ci sia sempre un bel po’ di posto per l’odio e per la negatività". Inizia così il post che Elisa ha pubblicato sul suo account Instagram per spiegare la situazione tesa che si è venuta a creare tra lei, Laura Pausini e i fan, circa il doppiaggio del film "Il Re Leone".

Qualche giorno fa, Laura ha fatto sapere che le era stato proposto il doppiaggio, ma aveva dovuto rifiutare per impegni presi precedentemente. La cosa non è stata gradita dai fan di Elisa (che sarà la voce di Nala nel film). Con le sue parole, la Pausini voleva dire che la cantante di Trieste era una seconda scelta? Probabilmente no, ma i fan hanno fatto scattare la polemica comunque.

Ed ecco che Elisa arriva puntuale a smorzare tutto. "Ma so di certo che abbiamo il potere di cambiare la realtà che ci circonda, e possiamo sempre fare una scelta! Io scelgo l’onestà, la positività, la meritocrazia, la chiarezza, la trasparenza, il coraggio. Ringrazio tutti quelli che mi hanno difesa ma li invito anche a evitare altri scontri. Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace è l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa, credetemi".

"Ci tengo a dirvi una cosa: anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta, non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno! Quello che conta è l’opportunità meravigliosa di vivere un’esperienza straordinaria. Ho provato una felicità e una gioia enormi quando mi hanno chiamata, e ho dato tutta me stessa nelle parti cantate e in quelle recitate. Ho fatto il miglior lavoro possibile e ne sono fiera".

Le parole di Elisa arrivano dritte al punto. Lei non è la seconda scelta di nessuno e non si sente assolutamente colpita per quello che è accaduto. È solo molto dispiaciuta della brutta polemica dei fan.

Il post continua così: "Ho ricevuto i complimenti da parte di grandi professionisti del doppiaggio e mi sono quasi commossa perché doppiare è sempre stato uno dei miei sogni, e vi assicuro che togliere completamente l’accento friulano senza aver mai studiato recitazione e con alle spalle un solo corso di dizione (durato tre mesi e fatto quando avevo quattordici anni ) in tutta la vita non è stata una passeggiata!!! ".

E ora arriva la parte più commovente, quella che tutti aspettavamo: "In quanto a me e a Laura @laurapausini non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan, o tra i fan del film... mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene. La Vostra Nala ❤️ P.S. Fuori ovunque c’è più amore di quello che sembra e pure la colonna sonora de Il Re Leone in cui io e @mengonimarcoofficial aka Simba cantiamo insieme nel duetto più romanticoso del mondo e last but not least troverete anche “spirito”, la versione italiana del singolo di Beyonce cantata da me. Praticamente è Capodanno".

Subito è arrivata anche la risposta di Laura Pausini: "Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica. Come ci siamo dette già tra noi.. ti voglio bene".

