I cantanti bolognesi esprimono la loro vicinanza a Mihajlovic

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, qualche giorno fa ha fatto sapere di essere malato di leucemia: “La batterò – ha detto in conferenza stampa – lo farò per mia moglie, per la mia famiglia per chi mi vuole bene”. Con le sue parole ha commosso il mondo del calcio e non solo.

A Bologna ci sono tanti artisti, tra i quali anche tanti cantanti, molti, tra l’altro, tifosi della squadra della loro città. Al di là del tifo calcistico, in tanti hanno voluto esprimere la propria vicinanza al tecnico. “Caro Sinisa, la notizia mi ha colpito profondamente – ha scritto su Facebook Gianni Morandi – oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione. So che ce la farai! Ti abbraccio forte”. Il cantante, tra l’altro, è molto legato alla squadra del Bologna anche perché dal 2010 al 2014 ne è stato presidente onorario.

“Forza Sinisa! Non solo Bologna ma tutta l’Italia è con te”, ha scritto, invece, Cesare Cremonini su Instagram.

Luca Carboni, altro cantante bolognese, probabilmente era troppo commosso di fronte alla triste notizia perché non è riuscito a scrivere nulla, si è limitato a condividere il post del club rossoblu e quello di Francesco Totti, che ha scritto: “Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa”.