Ultimo e Federica Lelli fotografati di nuovo insieme a Capri: è amore

Dopo il periodo di pausa che aveva fatto pensare ad una rottura definitiva tra i due, Ultimo e Federica Lelli sembrano aver ritrovato la complicità e l'amore di un tempo.

Ad annunciare il ritorno di fiamma è stato il magazine "Chi", che ha fotografato la coppia durante una romantica vacanza in barca a Capri.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha condiviso una prima foto, anticipando un servizio fotografico decisamente hot che confermerebbe che tra i due è tornata la passione e che finalmente Ultimo ha ritrovato la sua Musa ispiratrice.

Certamente una romantica vacanza nei luoghi incantati della Campania, tra la Costiera Amalfitana e Capri, sta portando i suoi benefici. E sembra che Ultimo ne stia traendo ispirazione anche dal punto di vista professionale, a giudicare dai video pubblicati recentemente sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Meriti anche tu un posto da visitare Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 12 Lug 2019 alle ore 12:12 PDT

Un periodo molto positivo per il cantautore dei record, che ha appena concluso il tour del 2019 con uno straordinario show allo Stato Olimpico e, come ha dichiarato in un recente post pubblicato proprio da Capri, può vantare 3 album di studio nella Top Ten degli album più venduti dell’anno.

(Credits photo: Instagram/chimagazineit)