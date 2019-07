Fabio Rovazzi: ecco il significato del video "Senza Pensieri"

"Il video parla di un laboratorio segreto sopra alle nuvole in questa città futuristica finta dove alle persone viene tolto il pensiero, subiscono una sorta di lobotomizzazione". Inizia così il racconto di Fabio Rovazzi, che durante un'intervista a Rolling Stone, ha spiegato il significato che si cela dietro il video della sua ultima canzone "Senza Pensieri".

Per realizzare il videoclip, Fabio si è trovato a Hollywood con J-Ax e Loredana Bertè, con i quali ha collaborato per il pezzo. "Lì studiano diversi modi per distrarci dai problemi reali. È un’allusione al mondo di oggi, dove la gente è abituata a essere distratta da cagate incredibili e non si rende conto delle possibili azioni collettive per sistemare emergenze vere". Un significato profondo, che il cantante riesce a tirare fuori con la leggerezza che lo ha sempre caratterizzato.

"Le persone quindi hanno meno ricordi - continua Rovazzi - Lo considero un aspetto negativo delle nostre vite, che ci porterà inevitabilmente a un appiattimento generale". Fabio racconta quindi attraverso le immagini di una città immaginaria dove ci sono cavie e addetti ai lavori. Tutti sono vestiti uguali di grigio, per rafforzare ancora di più il fatto di essere senza personalità. "Fra queste ci sono persone che hanno dato fastidio, tipo io e J-Ax…".

