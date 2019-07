Arisa cambia look e rivela: "In questo momento sono Bridget Jones sulla cyclette"

Arisa ha deciso di cambiare look e anche di rimettersi in forma. Lo ha raccontato lei stessa in una story sul suo profilo Instagram: “Toccare il fondo, guardarsi da lontano, non piacersi e ricominciare – ha scritto la cantante – in questo momento sono Bridget Jones sulla cyclette”.

“Il vero dilemma riguarda l’autenticità. Ti dicono tutti ‘sii te stesso’ – ha continuato - Ma tu sai sempre chi sei? Io esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Vi faccio un esempio... Riguarda la dieta... Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile”.

Arisa ha raccontato che l’anno scorso ha accumulato 13 kg in più in poco tempo. Di fronte a questo aumento di peso ha quindi deciso di rimettersi in forma e ci è riuscita alla grande, ma non è stato certo facile. Sono serviti tanto impegno e tanta buona volontà: “Mi passano davanti pizze, pizzette, dolci ecc e dico sempre: ‘No grazie, preferisco il pollo lesso’... Ma chi ci crede? – ha raccontato - Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo non puoi dimenticartene così... Perché serve entrare in un jeans”.

Al termine di questo periodo di dieta ferrea, però, si è concessa qualche peccato di gola: “Il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 kg, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di Pan di Stelle – ha raccontato - Poi una pizza ci sta, e perché no, anche una birra”.

Ma la dieta dimagrante non è tutto: Arisa, infatti, ha deciso anche di cambiare look e ha optato per un drastico taglio di capelli, rasati a zero. “Con tutti i prodotti che ho nel bagno per la cura dei capelli, posso aprire un salone di acconciatura – ha scherzato - Creme, balsami, olii per lucentezza e doppie punte...”. Visto il nuovo taglio, però, per il momento tutti questi prodotti non le servono più.

In questo periodo Arisa è impegnata nel suo tour estivo “Una nuova Rosalba in città” che si concluderà il prossimo 13 settembre. Ecco le restanti date:

31 luglio – Trentola Ducenta (CE) “Jumbo Summer Festival”, C.C. Jumbo

3 agosto – Fondi (LT) Summer Day Contest, Anfiteatro Arena

7 agosto – Marina di Pietrasanta (LU) “La Versiliana Festival”, Teatro Grande la Versiliana

11 agosto – Festival Altomonte (CS), Teatro Belluscio

12 agosto – Genzano di Lucania (PZ), Piazza Roma

14 agosto – Sanremo, Roof Garden Casinò

20 agosto – Ceglie Messapica (BR) Ceglie Summer Festival, Piazza Plebiscito

9 settembre – Magliano (LE), Piazza degli Eroi

13 settembre – Ribera (AG) Lungomare Seccagrande

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!