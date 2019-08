Destiny's Child: Beyoncé, Michelle e Kelly (forse) di nuovo insieme sul palco

A più di 10 anni dalla loro decisione di prendersi una pausa per dedicarsi a progetti solisti, potrebbero tornare sul palcoscenico le Destiny's Child.

Dopo il fortunatissimo avvio del reunion tour delle Spice Girls, i rumors su un possibile ritorno del gruppo R&B formatosi nel 2000 e composto da Beyoncé (frontwoman), Kelly Rowland e Michelle Williams, si fanno sempre più insistenti.

L'effetto che potrebbero avere sul pubblico dei nostalgici non è un'incognita, visto che l'esibizione del 2018 al Coachella ha offerto un assaggio del bagno di folla che le attende. E secondo il DailyMail proprio il 2020 potrebbe essere il momento giusto per passare ai fatti, in quanto ricorrerà il 20esimo anniversario della loro formazione.

A quanto pare sarebbe proprio Beyoncé la principale sostenitrice della band e una reunion potrebbe includere la produzione di nuovi brani (da pubblicare insieme alle hit più celebri) ed un tour americano ed europeo.

A differenza delle Spice Girls (che non sono al completo, vista l'assenza di Victoria Beckham), in questo caso pare che tutte le componenti siano d'accordo. Quindi i fan possono sperare di poter rivedere presto sul palco l'amatissimo gruppo al completo.

