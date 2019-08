Boomdabash, continua il successo di “Mambo Salentino”: ecco tutte le date del tour della band

“Mambo Salentino” è certamente uno dei brani simbolo dell’estate del 2019: il singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso sta riscuotendo un enorme successo che non accenna a fermarsi. La canzone, infatti, è ancora al primo posto della classifica airplay radio dei brani più trasmessi e per due settimane consecutive è risultato essere il singolo più frequente nelle emittenti radiofoniche nazionali.

Il brano, inoltre, ha già ottenuto il disco di platino dalla FIMI/GFK ed è tra i più ascoltati su Spotify: “Mambo Salentino”, insomma, sta davvero conquistando tutti, grazie al sound coinvolgente, un ritornello diretto che entra in testa e una melodia che conquista grazie a un sapiente mix di reggae, musica elettronica e pop. Mentre il brano con Alessandra Amoroso continua ad animare le vacanze dei fan, i Boomdabash continuano con il loro “Per un milione tour” che li vedrà impegnati fino a settembre in tutta Italia.

Tra Festival e Summer Arena, Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra sul palco eseguiranno brani del loro ultimo lavoro “Barracuda – Predator Edition 2019” ma proporranno anche tanti successi del passato, ripercorrendo la loro carriera; insieme a loro ci sarà anche il batterista Carmine B dog, il compagno di avventura della band durante questo tour.

I Boomdabash faranno ballare il pubblico fino al 21 settembre, ecco tutte le restanti date del “Per un milione tour”:

19/08 - Rivisondoli (Aq) @ Piazza Garibaldi

21/08 - Alassio (Sv) @ Riviera Music Festival

23/08 - Cetraro (Cs) @ Piazza Garibaldi

25/08 - Chiusano San Domenico (Av) @ R’Estate a Chiusano 2019

26/08 - Rocchetta Sant’Antonio (Fg) @ Piazza Aldo Moro

31/08 - Noci (Ba) @ Noci Music Festival

06/09 - Matelica (Mc) @ Faceoff Fest

12/09 - Modena @ Festa de L’Unità

14/09 - Mondovì (Cn) @ Wake up Festival

21/09 - San Vito lo Capo (Tp) @ Cous Cous Festival