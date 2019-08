Miley Cyrus si è tatuata lo stemma di Milano sul braccio

Com’è ormai noto, la storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è in crisi: dopo solo 8 mesi di matrimonio, la coppia si è separata e ora si parla anche di divorzio. Nel frattempo, Miley si è concessa una lunga vacanza in Italia in compagnia della blogger Kaitlynn Carter, con la quale pare abbia anche una relazione.

Il loro rapporto, che si tratti di amicizia o di qualcosa di più, sembra essere serio in ogni caso, al punto che Miley ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio proprio in ricordo di questa vacanza trascorsa con lei nel nostro paese. Per questo motivo la cantante si è recata dal famoso tatuatore delle star, Doctor Woo, e si è fatta tatuare il simbolo di Milano: come dimostra la foto pubblicata sul profilo dell’artista dei tattoo, sul braccio della cantante campeggia adesso proprio il biscione simbolo del comune lombardo.

Visualizza questo post su Instagram Cool old sculpture @mileycyrus found in Italy ✨ #hideawayatsuitex #slimneedle Un post condiviso da Doctor Woo (@_dr_woo_) in data: 21 Ago 2019 alle ore 1:25 PDT

Il tatuatore nel post definisce il biscione come “una bella vecchia scultura che Miley Cyrus ha trovato in Italia”, forse non conoscendo di cosa si tratta. È stato proprio lui a rendere pubblica la notizia, taggando la cantante nel suo post.