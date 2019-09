Vasco: in arrivo il nuovo singolo? Le indiscrezioni

Vasco Rossi ha annunciato un nuovo incontro con i suoi fan. Questo si terrà il 4 settembre prossimo, a Castellaneta, in Puglia. Cosa bolle in pentola? Cosa deve comunicare il rocker di Zocca? Dal suo entourage, arrivano alcune indiscrezioni. L'incontro, infatti, sarà l'occasione per parlare del 40esimo anniversario del suo secondo album in studio, "Non siamo mica gli americani". Il disco è stato pubblicato il 30 aprile 1979 e forse - ancora non abbiamo nessuna conferma - l'artista potrebbe annunciare una speciale riedizione, come ha fatto per "Ma cosa vuoi che sia una canzone".

Ma non finisce qui. Si vocifera, infatti, che durante l'incontro Vasco potrebbe rivelare qualcosa di interessante sul suo nuovo singolo. Su questo brano abbiamo già avuto qualche piccola anticipazione dallo stesso artista: "Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni". Il singolo dovrebbe uscire dopo l'estate.

Ora, non possiamo fare altro che attendere... sicuramente tra pochi giorni ci aspettano belle novità!

