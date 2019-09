Taylor Swift: il nuovo album "Lover" è già record di incassi

Uscito il 23 agosto scorso, il settimo album in studio di Taylor Swift, "Lover", è già record di incassi. In una sola settimana, sono state 867.000 le copie vendute, secondo Billboard. Ovviamente il successo non è finito qui: il disco si è subito piazzato al primo posto nella Billboard 200. E ancora. Con questo nuovo traguardo, tutti gli album di Taylor hanno venduto almeno 500mila unità, nei primi 7 giorni.

"Devo solo dirvi ragazzi, grazie mille per una delle migliori settimane della mia vita. Non posso ringraziarvi abbastanza", queste sono state le parole che la cantante ha dedicato ai suoi fan in un video su Twitter, per ringraziarli dell'affetto dimostratole.

Il suo successo è evidente a tutti e il suo pubblico la ama. "Lover" arriva dopo 2 anni dalla sua ultima fatica discografica, "Reputation", e come tutti gli altri pubblicati precedentemente mette in mostra tutto il talento dell'artista americana.