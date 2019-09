Britney Spears prossima alle nozze: il fidanzato non vede l'ora

Britney Spears potrebbe convolare a giuste nozze a brevissimo. La cantante è fidanzata da 3 anni con Sam Asghari ed è molto innamorata. Raggiunto per un'intervista, il compagno ha mostrato tutta la sua felicità parlando di matrimonio. Ecco quello che ha dichiarato: "È qualcosa che ogni coppia dovrebbe fare. È il punto focale di ogni relazione. Siamo una famiglia". Parole bellissime che valgono quando due persone si amano tanto come loro.

"Ho tre sorelle e usciamo spesso tutti insieme. Stiamo insieme da tre anni e le mie sorelle la adorano, la mia famiglia la adora. Mia mamma vive in un altro paese, ma quando è qui, si vedono spesso", ha continuato Sam. A quanto pare, la cantante avrebbe un bellissimo rapporto con tutta la famiglia del fidanzato. Anche con la futura suocera, che abita lontano, ma che appena può va a trovare con grande piacere.

L'intervista è stata anche l'occasione per lasciarsi andare a quale piacevole ricordo. Ecco come Britney e Sam si sono conosciuti: "È stata lei a dire: Voglio quel ragazzo! E tutto è cominciato così. Durante le riprese del video, si è creata una certa chimica… abbiamo parlato tanto e poi abbiamo cominciato a scambiarci degli sms e poi si sa come funziona… come tutte le normali coppie".

In conclusione, Sam ha ammesso che quello che gli piace di più del suo rapporto con Britney è la normalità: non considera, infatti, la loro relazione patinata. Non amano stare sotto le luci dei riflettori e si sostengono a vicende nelle piccole e grande battaglie che devono affrontare ogni giorno.