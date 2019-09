Ed Sheeran: matrimonio in stile festival musicale con la sua Cherry

Ed Sheeran e Cherry Seaborn, dopo 9 mesi dalle nozze celebrate in forma intima, daranno vita a un grande party di matrimonio in un bosco del Suffolk, in Inghilterra. Si vocifera che la coppia stia organizzando una festa in stile festival musicale, grazie alla quale parenti e amici potranno divertirsi e festeggiare l'amore.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ed e Cherry (sua ex compagna di scuola nonché fidanzatina dell'epoca) avrebbero optato per un grande tendone, come quello di un circo, per cantare e ballare con gli affetti più cari. "Ed e Cherry stanno organizzando una festa in stile festival musicale per la fine dell’estate. L’obbiettivo sarà cantare e ballare. Inviteranno anche Taylor (Swift), i collaboratori della casa discografica e gli amici più intimi", si legge nel magazine.

Tantissimi gli ospiti illustri. Ci saranno Jennifer Aniston, Elton John e la Principessa Eugenia. Grande riserbo per tutti i dettagli del matrimonio. Ed e sua moglie ci tengono tantissimo alla loro privacy: a tutelarla, infatti, una fitta schiera di uomini della security. Anche la location sarebbe difficilissima da raggiungere via terra.

Non ci resta che aspettare per conoscere altri dettagli: la cerimonia, infatti, dovrebbe tenersi alla fine dell'estate.