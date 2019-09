Vasco Rossi: fuori il 25 ottobre il nuovo singolo

"Oggi ho cantato la mia ultima canzone… ultima in ordine di tempo. La sentirete dal 25 ottobre". È con queste parole che Vasco Rossi annuncia l'uscita del suo nuovo singolo. Manca poco, quindi, è tutto il pubblico del rocker di Zocca potrà gioire ascoltando questo nuovo pezzo. L'artista condivide anche alcuni scatti che lo vedono in uno studio di registrazione. Eccoli.

Nel post, il cantante ha definito la nuova canzone "un vero gioiello per i vascologi Vascomani vascolarizzati". Nel frattempo, Vasco sta continuando ad organizzare il suo VascoNonStop Live anche nel 2020. Ancora non si conoscono i dettagli, ma sappiamo giù che si tratterà di un tour pazzesco... come è capace di fare solo lui. Ovvero di emozionare con grande sensibilità e semplicità.