Billie Eilish: i proventi del concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne

Billie Eilish non smette di far parlare di sé. E questa volta non è per una sua performance, ma per la generosità che inonda il suo cuore. La cantante ha infatti dichiarato di voler donare parte dei proventi del suo concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne. L'annuncio è arrivato via social poco prima che iniziasse il live. La cantante ha scelto l'associazione Planned Parenthood Southeast.

"ATLANTA. Uno dei miei posti preferiti al mondo in cui stare e suonare! Ma non amo la decisione del legislatore statale di togliere i diritti delle donne. Non riesco ancora a credere che parliamo di questo nel 2019. Se avete qualche spicciolo, fate una donazione. Potete davvero aiutare qualcuno", è con queste parole che Billie ha detto a tutti quale erano le sue intenzioni.

.@billieeilish is donating a portion of the proceeds from her Atlanta concert tomorrow to @PPSE_Advocates, saying Georgia’s strict new anti-abortion law takes away women’s rights. “I still can’t believe we are even having this conversation in 2019,” she writes. #gapol pic.twitter.com/l89CKJ4ySZ — Greg Bluestein (@bluestein) September 13, 2019

Alla cantante non è piaciuta una legge, approvata dal governatore della Georgia, che vieta l'aborto a sei settimane dall'inizio della gravidanza. Non è la prima volta che Billie si fa avanti per difendere i diritti delle donne. Lo scorso agosto, infatti, ha partecipato alla campagna #BansOffMyBody, per lanciare un messaggio forte all'opinione pubblica sulle norme anti-aborto.