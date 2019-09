Emma Marrone si ferma per problemi di salute: "Non era il momento giusto"

"Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato", è con queste parole che Emma Marrone annuncia a tutti il suo momentaneo ritiro dalle scene per occuparsi di alcuni problemi di salute. "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili". La cantante tranquillizza i suoi fan, dicendo loro che non si tratta di niente di grave. Ma la preoccupazione è salita lo stesso.

In molti, infatti, hanno scritto all'artista parole di conforto e incoraggiamento. Il pubblico le vuole bene e lo dimostra anche con tantissimi cuoricini sulla sua pagina Instagram. La Marrone aveva già dovuto affrontare un problema serio 10 anni fa: si è operata due volte, infatti, per un tumore alle ovaie.

"Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene", si conclude così il post.

Ecco l'immagine con cui Emma ha voluto accompagnare questo annuncio. Una frase bellissima, detta dall'indimenticato John Lennon, che racchiude tutto il senso della nostra esistenza.