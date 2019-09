Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate? Le indiscrezioni

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sarebbero lasciate. La loro una relazione breve, seppur intensa. A darne la notizia è il magazine People, che fa sapere che tra Miley e Kaitlynn la passione è durata appena un mese. I primi di agosto sono state paparazzate in Italia, mentre si scambiavano baci focosi. È così che il loro amore è venuto allo scoperto.

Ecco le dichiarazione di una fonte: "Miley e Kaitlynn si sono lasciate. Sono ancora amiche. Sono amiche da sempre e sono state lì l'una per l'altra quando si stavano separando entrambe, ma non hanno più una relazione romantica". Sono state fotografate più volte insieme, e tutte le volte erano inseparabili. Come ad esempio alla New York Fashion Week e in molti locali di Los Angeles. Nonché agli MTV VMA 2019.

Dopo la fine dei rispettivi matrimoni si sono avvicinate e lì è scattata la passione, tanto che a inizio settembre - sempre secondo il People - erano andate anche a convivere. Evidentemente qualcosa è andato storto e le due hanno deciso di separarsi. Ma da donne adulte hanno deciso di restare amiche.