Tommaso Paradiso: il singolo da solista "Non avere paura" è la colonna sonora di Baby

Il 25 settembre sarà possibile ascoltarla in digitale, mentre il 27 passerà in rotazione radio. Stiamo parlando del primo singolo da solista di Tommaso Paradiso. Dopo qualche post sospetto, il cantante conferma: "Non avere paura" sarà la traccia principale della colonna sonora di "Baby", serie tv di successo che narra la storia di un gruppo di baby squillo della capitale. Dopo la separazione dai Thegiornalisti, quindi, Paradiso riparte alla grande.

In una nota stampa si legge il significato del nuovo pezzo di Tommaso. La canzone "racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli".

Sarebbe una vera e propria dichiarazione d'amore in versi e rispecchia in pieno lo stile dell'ex leader dei Thegiornalisti. La notizia dello scioglimento di una delle band più quotate nel panorama pop italiano ha fatto discutere molto. Ancora non se ne conoscono le motivazioni, di sicuro c'erano dei problemi di relazione con gli altri componenti del gruppo. Fatto sta in molti si sono dispiaciuti... anche se Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti continueranno a vivere in maniera separata.

Qui potete ascoltare un'anteprima di "Non avere paura".