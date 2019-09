"Balliamo sul Mondo" è il musical con le canzoni di Ligabue

Dal 26 settembre al 27 ottobre andrà in scena a Milano il musical "Balliamo sul Mondo", uno show che avrà come colonna sonora i più grandi successi di Luciano Ligabue. Un nuovo progetto per il cantante di Correggio, che non mette a freno il suo enorme talento con iniziative sempre diverse per i suoi fan.

Il musical sarà incentrato sulle vicende di un gruppo di persone che frequenta il Bar Mario, tanto caro al cantautore, e il titolo riprende il primo singolo di Luciano. Le scene saranno quelle dei pezzi più belli del rocker e ad accompagnarle le relative melodie. Diretto da Chiara Noschese, lo show vede la partecipazione di Ligabue e non solo in maniera passiva. Il cantante, infatti, ha collaborato in fase di sceneggiatura e ha scritto alcuni dialoghi. Le musiche saranno ovviamente eseguite tutte live, per dare agli attori la possibilità di esprimersi al meglio e rendere tutto ancora più immersivo e coinvolgente.

Un evento unico grazie al quale rivivere le emozioni più belle delle canzoni di Luciano. Il musical è diviso in due atti, e promette di essere un grande successo. I biglietti per il musical di Ligabue sono disponibili presso tutti i circuiti autorizzati.

Ecco una piccola anteprima direttamente dalle prove della compagnia.