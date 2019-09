Cardi B molestata da un fotografo: le ha mostrato il pene durante uno shooting

Anche Cardi B agli esordi della sua carriera ha subito una molestia sessuale: durante uno shooting, il fotografo le mostrò il pene. La rapper ha raccontato l’episodio durante il programma Untold Stories of Hip Hop: “Non potrò mai dimenticare quando andai a fare uno shooting per una rivista – ha detto – il fotografo provava continuamente ad avvicinarsi a me, dicendomi ‘Ah, quindi vuoi comparire su questo magazine?’. In seguito all’improvviso tirò fuori il suo pene e io andai su tutte le furie. Ma la cosa più assurda – ha continuato – è che dopo andai a riferirlo al direttore del magazine e lui mi guardò come a dire ‘E quindi?’”.

Per Cardi B tutte le donne possono diventare vittime di questo tipo di molestie, non solo le attrici o le cantanti: “Quando penso al movimento #MeToo – ha detto ancora – mi rendo conto che ci sono ragazze che hanno subito lo stesso trattamento. Purtroppo è successo a tutte”.

Oggi Cardi B è una cantante affermata e non ha più timore dei potenziali molestatori: “Se ho paura? Diamine, no! – ha spiegato – se qualcuno dovesse avvicinarsi, lo metterei sul mio Instagram!”.