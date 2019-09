Mariah Carey annuncia la deluxe edition di "Merry Christmas"

Ti ritrovi a canticchiarla anche in pieno agosto e non sai perché. Anzi sì, lo sai: "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey è forse uno dei pezzi più belli della discografia internazionale e, anche se parla del Natale, va bene per tutte le stagioni. Per celebrare il 25esimo anniversario dell'album "Merry Christmas" - che contiene questo leggendario brano - sta per uscire una sua Deluxe Anniversary Edition. E i fan sono letteralmente impazziti.

Molte sono le novità che il nuovo album porterà con sé, come ad esempio le registrazioni dell’audio del “St. John the Divine concert” del 1994. Poi ci saranno brani a tema Natale e altri remixati. "Merry Christmas" è uscito nel 1994 ed è il quarto album in studio dell'artista, ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto mondo ed è diventato l'LP natalizio più venduto di tutti i tempi. E il suo successo non accenna a diminuire.