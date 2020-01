Roberto Benigni avrebbe chiesto 300mila euro per l'ospitata a Sanremo 2020

La lista degli ospiti di Sanremo 2020 non è ancora ultimata.

Lo stesso Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione del Festival, aveva spiegato che alcuni contratti non erano stati chiusi. Ma Roberto Benigni era già stato incluso nella lista degli ospiti ufficiali, come annunciato sul profilo Twitter di Sanremo.

Ad oggi, però, pare che ci siano dei problemi per la partecipazione del comico alla kermesse canora. Sembrerebbe, infatti, che non ci siano gli accordi per il compenso di Benigni.

Come scritto da Dagospia, Roberto Benigni avrebbe chiesto 300mila per essere a Sanremo 2020. Se la richiesta venisse accettata, il compenso sarebbe in linea con l'ultimo ricevuto in occasione di una sua ospitata al Festival. Pare che nel 2011, l'ultima volta in cui il comico è stato all'Ariston abbia percepito circa 350mila euro.

Roberto, dunque, sarà al Festival di Sanremo 2020?