Elodie super sexy, infiamma i fan nei camerini dell'Ariston

Ieri, alla prima del Festival di Sanremo 2020, un'esplosiva Elodie si è presentata sul palco con la sua "Andromeda". Il pezzo, scritto dal vincitore uscente della kermesse canora Mahmood, è piaciuta moltissimo al pubblico in sala. Ma la cantante stupisce non solo per la sua voce e la sua grinta: arriva dritta al cuore dei fan anche per la sua bellezza.

A testimonianza di ciò arriva su Instagram uno scatto molto sexy nella sua delicatezza, che ritrae l'artista nei camerini dell'Ariston subito dopo la sua esibizione. Follower in visibilio. Elodie mostra un fisico perfetto, mozzafiato. Gambe lunghissime e gonna cortissima, il suo fascino è espresso all'ennesima potenza.

"Pronto, allora vi è piaciuta “Andromeda”? Da stanotte sarà fuori ovunque all’interno di #ThisIsElodie", ironizza la cantante sul post. E i commenti degli utenti non si sono di certo fatti aspettare, l'hanno definita "Atomica". A farle i complimenti anche tanti suoi colleghi e amici. Primo fra tutti Mahmood, che mette un bel cuoricino alla foto. Ma anche Myss Keta, Noemi, Bianca Atzei e Daria Bignardi.

Nell'attesa della prossima esibizione, il fidanzato Marracash la guarda da lontano. Il rapper, infatti, ha rivelato che non sarà con lei in questo giorni di Sanremo per far concentrare al meglio la sua amata.