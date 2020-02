Perché Victor Allen non è a Sanremo 2020 con Tiziano Ferro?

Tiziano Ferro è uno dei protagonisti indiscussi di Sanremo 2020. Tra le tre esibizioni di martedì 4 febbraio, in cui ha cantato la sua Accetto Miracoli, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell'universo, e quelli di mercoledì 5 febbraio, Perdere l'amore con Massimo Ranieri, e il medley delle sue canzoni Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao, il cantante sta stregando l'Ariston.

Ma qualcuno si sarà accorto che né nel teatro, né con Tiziano in giro per Sanremo, non si è mai visto il marito Victor Allen. Come mai il neomarito di Ferro non è nella città del Festival della canzone italiana?

Come risaputo, i due vivono a Los Angeles, dove hanno anche celebrato una delle due cerimonie per il loro matrimonio, e Victor lavora ancora nella città americana, precisamente nell'ambito del marketing. In molti, dunque, hanno ipotizzato che Allen sia rimasto bloccato negli Stati Uniti proprio per motivi lavorativi.

Va tutto a gonfie vele, comunque, tra Tiziano e Victor, tanto che, prima dell'inizio di Sanremo 2020, il cantante ha postato una foto della fede nuziale, scrivendo: "Amore, Famiglia, Fede, Amici. Sempre con me."

Chissà se, magari, Victor riuscirà a raggiungere Tiziano a Sanremo almeno per la finale...