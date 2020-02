Roberto Benigni entra sul palco di Sanremo 2020 con una banda e fa un monologo sull'amore

L'ingresso più iconico di Sanremo 2020 è sicuramente quello di Roberto Benigni.

Ospite attesissimo, il suo cachet aveva già fatto discutere il pubblico, perché, per alcuni, 300mila per un'ospitata alla 70esima edizione del Festival sono troppi. Ma nessuno aveva immaginato che il monologo di Roberto sarebbe durato ben 40 minuti.

L'ingresso del comico era previsto per le 22.45, dato che Amadeus aveva promesso, in conferenza stampa, che le prossime serate di Sanremo 2020 sarebbe state più snelle e veloci. L'orario è stato più o meno rispettato e l'arrivo di Roberto è stato davvero iconico.

Direttamente dal red carpet al di fuori dell'Ariston, Benigni era scortato da una banda di Sanremo e Amadeus lo ha raggiunto all'ingresso del Teatro per accoglierlo e accompagnarlo sul palco, dove il pubblico lo ha salutato con fragorosi applausi.

Roberto subito ha iniziato a ricordare alcuni momenti che ha passato al Festival, compreso lo scherzo a Pippo Baudo, che ha replicato su Amadeus. Per poi a passare del Cantico dei cantici: "La canzone più bella mai scritta nella storia dell'umanità, 2400 anni fa, altro che settantesimo. E pensate che non è mai stata cantata in televisione."

Per Roberto, il Cantico rappresenta l'amore: "La violenza scompare, si scopre l'amore, la dolcezza, frammento d'infinito. Non esiste vita umana che non sia stata almeno per un momento immortale, che è quando veniamo al mondo senza sapere perché. Lo sappiamo perché: per amore e per fare l'amore. Il Cantico rappresenta tutte le coppie che si amano, l'uomo che ama la sua donna, la donna che ama la sua donna, l'uomo che ama il suo uomo."

Vi è piaciuto il monologo di Roberto Benigni?