Tiziano Ferro e Fiorello si baciano a Sanremo 2020: la reazione di Victor Allen

Fiorello e Tiziano Ferro hanno fatto pace!

La "discussione" tra i due era nata perché il cantante, durante la serata di mercoledì 5 febbraio di Sanremo 2020, si era lamentato per la lunga durata di un intervento di Fiorello, che aveva fatto scalare la sua esibizione oltre la mezzanotte. "Ama è l'una,volemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto."

Successivamente, l'hashtag era entrato in tendenza su Twitter e, secondo Il Corriere della Sera, Fiorello si era offeso per la battuta di Tiziano. Lo stesso Amadeus ha poi commentato: "Sui dissapori tra Fiorello e Tiziano Ferro, tutto falso, non è mai esistita alcuna polemica. È stata una battuta infelice fatta a notte tarda, poi l’artista si è scusato, ma ripeto non c’è stato altro. Quello che c’è qui è un clima di grande amicizia ed è bellissimo", negando la discussione tra i due.

Il cantante, poi, una lettera di scuse a Fiorello, che ha postato su Instagram: "Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto", spiegando di averla lasciata in camerino.

Ma la pace è stata definitiva durante la quarta serata della 70esima edizione del Festival, quella di venerdì 7 febbraio. Inizialmente i due hanno postato una foto insieme, con l'hastag #fatevenarisata, ma è quello che è successo dopo che ha fatto divertire il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram #fatevenarisata Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:22 PST

I due si sono esibiti insieme sul palco e, ridendo, alla fine della canzone "Finalmente tu", si sono dati un bacio sulle labbra. Fiorello ha subito avvisato Victor Allen, marito di Tiziano Ferro: "Ciao Victor. C'è del bacismo!", e il cantante ha dichiarato: "Ora devo divorziare."

La risposta di Victor non si è fatta tardare. Scopriamo da un'IG story di Tiziano, che il marito gli ha subito inoltrato la foto, precisando, però, che Tiziano è il suo uomo!