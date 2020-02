Il monologo di Tiziano Ferro a Sanremo 2020: "Dio non commette errori e io non sono sbagliato"

"Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Sanremo 2020" così Amadeus ha introdotto Tiziano Ferro alla finale della 70esima edizione del Festival.

Tanti medley delle sue canzoni, il suo singolo "Accetto Miracoli" e la presentazione di quello nuovo, "Amici per errore", e anche due duetti con Massimo Ranieri e con Fiorello, come riappacificazione dopo una piccola discussione dovuta all'orario tardo di una delle esibizioni del cantante.

Ma alla finale di Sanremo 2020, Tiziano ha fatto un monologo. Il cantante ha raccontato che tra poco compirà 40 anni e solo da poco ha capito di non essere sbagliato: "Tra due settimane compio 40 anni. A 40 ho scoperto che non voglio essree una persona che fa del male. A 40 anni ho scoperto che non bisogna sottrarsi mai dall'amore da padre e dalla madre, l'amore è un viaggio lungo e lento. A 40 anni ho scoperto che nessuna sa quanto è bello l'amore se non condividi con tutti il tuo sorriso innamorato."

La storia di Tiziano la conosciamo tutti: da qualche mese è felicemente sposato con un altro uomo, Victor Allen, con cui ha celebrato le nozze sia in Italia, sia negli Stati Uniti, dove ora Tiziano vive con il marito.

Il monologo di Tiziano continua: "A 40 anni guardo il mondo con le mie cicatrici e curo quelle future, subire non è una disgrazia è una scelta, la felicità non è un privilegio, è un diritto. A 40 anni non devo dire da che parte sto, la mia storia si scrive da sola: innamorato di tutte le persone, dalla parte dei deboli. Dio non commette errori, non sono sbagliato, nessuno lo è. Non accetto speculazioni sul tema, ormai ho 40 anni."

Il monologo è finito con l'esibizione di "Alla mia età".