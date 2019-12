A Milano arriva il "panettone sospeso" per aiutare le persone in difficoltà

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, con un post su Instagram, si è speso per l'iniziativa benefica che si ispira alla grande tradizione partenopea del "caffè sospeso". Stiamo parlando del "panettone sospeso", un gesto che aiuta chi ha bisogno, soprattutto in questo periodo natalizio dove le feste la fanno da padrone.

Ma come funziona questa iniziativa? Dal 7 al 22 dicembre 2019 è possibile acquistare un panettone nelle pasticcerie aderenti di Milano (qui puoi trovarle tutte) e donarlo a chi non può comprarlo. Per ogni panettone acquistato e lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno uno, raddoppiando così la donazione all'ente predisposto a ricevere i dolci. Per la campagna natalizia 2019, la Casa Jannacci è la struttura che riceverà questi dolci doni. Si tratta di una casa di accoglienza del Comune di Milano che accoglie temporaneamente persone adulte in difficoltà o in grave stato di bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Partecipa anche tu a @panettonesospeso. Un panettone anche per chi non può comprarselo. Un post condiviso da Beppe Sala (@beppesala) in data: 3 Dic 2019 alle ore 3:07 PST

L’idea è venuta all'Associazione Panettone Sospeso ETS, un’organizzazione no profit, che si occupa di rendere più felice il Natale per tutte quelle persone in stato di indigenza. "Il panettone, emblema del Natale e della condivisione, evoca il calore degli affetti più cari e dello stare in famiglia. Tuttavia, ogni anno sono sempre di più le persone che si trovano a vivere sotto la soglia di povertà. Il panettone può così diventare un piccolo gesto per colmare, in parte, un grande bisogno e aiutare le persone in difficoltà a sentirsi meno sole nel giorno di Natale", scrive l'associazione.

Un gesto semplice che può davvero aiutare molto.