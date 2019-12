La pizza con banana e tonno (dalla Scozia) fa indignare mezza Italia

Il Westport Kismet, una pizzeria che si trova nella città scozzese di Arbroath, sta facendo parlare di sé: un cliente di nome Lewis Mitchell, infatti, è rimasto scioccato da ciò che ha visto nel menù e lo ha raccontato sui social, scatenando un vero e proprio caso.

Ebbene, se pensavate di aver visto tutto dopo la pizza con prosciutto e ananas, adesso probabilmente vi ricrederete: il locale scozzese, infatti, offre ai propri clienti una pizza davvero singolare, condita con banane e tonno, un accostamento davvero azzardato che fa venire i brividi e che pare nessuno abbia (per fortuna) osato prima.

“Dimenticatevi di ananas e prosciutto, che c***o è questa roba?”, questo è il tweet di Lewis che sta facendo discutere sui social. Tanti inorridiscono di fronte alla foto di questa pizza, ma c’è anche qualcuno che suggerisce di assaggiarla prima di giudicare. Per farlo, però, serve una buona dose di coraggio.

U can forget the ham n pineapple what the fuck is this pic.twitter.com/ZGcSOqFSZX