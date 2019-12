Ridipingono le strisce stradali sulla carcassa di una nutria [foto]

Persico Dosimo, un piccolo centro in provincia di Cremona, in Lombardia, è successo un fatto bizzarro. Il comune ha fatto ridipingere la segnaletica stradale di Via Persico (Sp83), e più precisamente le strisce che delimitano la carreggiata. Nel farlo, però, gli addetti non si sono accorti (?) che a bordo strada era presente la carcassa di una nutria, morta al passaggio delle macchine. E hanno ugualmente continuato il loro lavoro, colorando per metà anche il povero animale.

Le foto, che stanno girando in rete, sono state scattate da un automobilista che si è accorto dell'errore, scatenando così l'indignazione di alcuni e l'ilarità di altri.

Il fatto è che quando verrà rimosso il corpo inerme della nutria (semmai questa eventualità dovesse verificarsi), bisognerà procedere a un piccolo ritocchino della segnaletica, altrimenti ci sarebbe un buco nero sulla striscia bianca. "All’improvviso, il genio!", commenta un utente. "Welcome to favelas subito", un altro.

Tra l'altro una signora ha fatto anche notare che poco più avanti è stata fatta la stessa cosa, ma l'animale in questo caso è più piccolo. La preoccupazione maggiore è quella relativa alle biciclette che potrebbero passare su quella strada: c'è il rischio, infatti, che cadano e si facciano male.