Regala scarpette all'uncinetto ai nati prematuri in ospedale: il tenero gesto di una nonna di Chieti

Un gesto che solo le nonne sono capaci di fare, tanto semplice quanto potente. Adriana è una nonnina di Lanciano, in provincia di Chieti, bravissima con i lavori all'uncinetto. 4 anni suo nipote appena nato era stato ricoverato in Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti. Quell'esperienza l'ha segnata a tal punto che Adriana ha deciso oggi di realizzare alcune scarpette in lana anallergica, dolcissime e coloratissime, da regalare a un neonato nato prematuro o con problemi.

Il tenero gesto ha commosso tutti, perché non è così scontato. La nonna, in questo modo, ha voluto sia ringraziare l'ospedale che ha prontamente assistito il nipote, sia fare un dono a tutti i bimbi che si trovano in difficoltà.

A consegnare il dolcissimo regalo è stato il figlio di Adriana, Stefano, che ha incontrato la coordinatrice Maria Giustina Giardinelli e le dottoresse Claudia D'Egidio e Mariangela Conte. L'ospedale ha accolto il gesto con molta gioia.