Anziani coniugi muoiono a pochi minuti l'uno dall'altra dopo una vita insieme

Una tragedia che ha sconvolto i familiari, ma anche i medici e gli infermieri dell'ospedale San Jacopo che aveva provato a salvarli.

Marcello e Giovanna. 87 anni lui, 86 anni lei, avevano trascorso una vita insieme. E sono rimasti uniti anche nella morte. Gli anziani coniugi vivevano a Montale, in provincia di Pistoia.

Marcello doveva essere operato ad una gamba, ma proprio durante il trasporto in ospedale in ambulanza, sua moglie, che era accanto a lui, ha avuto un infarto. A quel punto lui, vedendola in quelle condizioni, ha avuto un malore a sua volta.

Arrivati in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvarli, ma purtroppo entrambi non ce l'hanno fatta e sono deceduti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra.

Per il figlio Giacomo è stata una vera tragedia, ma non ha potuto far altro che organizzare un unico funerale per dire addio ad entrambi i genitori che sono andati via insieme.