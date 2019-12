Intrappolate nell'auto ribaltata, postano un video su Tik Tok in attesa dei soccorsi

Protagoniste dell'ultima polemica social che sta facendo il giro del mondo sono due ragazze statunitensi, Marissa Brodas e Katie Cornette.

Le due ragazze si sono ribaltate con l'auto a causa di un problema ad uno pneumatico e sono rimaste intrappolate nell'abitacolo, miracolosamente illese, nonostante l'auto dei genitori della guidatrice sia praticamente distrutta.

Marissa e Katie non sono riuscite ad aprire gli sportelli e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ma, nel frattempo, per ingannare l'attesa, hanno pensato bene di pubblicare un video su Tik Tok, il popolare social cinese che sta spopolando tra i più giovani.

These girls got into an accident, flipped their car, and still managed to get a TikTok up pic.twitter.com/MPxnOFgBhW