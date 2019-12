Dagli Stati Uniti arrivano i leggins per cani

«Aiuta il tuo cane a mettere un piede avanti all’altro con Walkee Paws. L’innovazione nel dog-walking che permette loro la libertà di movimento a differenza degli stivali per cani!». Con questa descrizione il sito statunitense Walkee Paws ha lanciato i leggins per cani.

Ovviamente si tratta di un indumento che difficilmente i poveri amici a 4 zampe saranno felici di indossare. Tuttavia, come ogni invenzione discutibile che si rispetti, l'idea non ha tardato a diffondersi in tutto il mondo con il supporto di piattaforme come Amazon.

Per l'azienda produttrice si tratta di un prodotto innovativo, decisamente più comodo degli stivali per cani (perché, dovete sapere, che esistono anche gli stivali per cani!) e che permette di tenere "protette" le zampine del cane dal freddo e dallo sporco...

Inoltre Fido non potrà sperare di liberarsene crescendo, perché il pratico aggancio sulla schiena permette di allungare i leggins man mano che il cane cresce.

Per chi fosse interessato al prezzo, oscilla tra i 20 e i 30 dollari, a seconda della taglia scelta. Ma prima di acquistarlo, provate a chiedere il parere del vostro amico a 4 zampe...

(Credits photo: Instagram/walkeepaws)