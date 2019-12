Pingu sta per tornare in TV (ma in modo diverso)

Tanti bambini cresciuti negli anni '90 lo hanno certamente amato: parliamo di Pingu, il pinguino che borbottava espressioni senza senso (il suo linguaggio è definito Gibberish) e divertiva con i suoi capricci, le avventure e gli scherzi alla sorella Pinga.

Il simpatico pinguino, ideato nella Svizzera italiana e scritto dal regista tedesco Otmar Gutmann, nella versione che conosciamo (andata in onda per la prima volta il 7 marzo del 1990), era realizzato con la tecnica del claymation, ovvero la plastilina animata in stop-motion.

Ebbene, la notizia è che Pingu tornerà presto in TV per divertire le nuove generazioni (e certamente anche i nostalgici), ma in una rinnovata versione realizzata dallo studio Polygon in grafica 3D.

Il cartone andrà in onda a partire dalle 18:00 del prossimo 31 dicembre su Cartoonito, il canale 46 del digitale terrestre. Non ci resta che attendere la prima puntata per scoprire se la nuova versione sarà divertente come quella che tanto amiamo!

(Credits photo: Facebook/Pingu)