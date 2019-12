Taylor Mega: "Fare l’influencer è stressante". E il web si scatena

La biondissima showgirl Taylor Mega torna a far parlare di sé dopo l’ultima ospitata al programma Live Non è la D’Urso durante il quale le è stato chiesto di raccontare il suo lavoro. Alla risposta “fare l’influencer è stressante” si sono però scatenate le ire di tutto il web, amareggiato per l’uscita poco gradita, e anche in studio non sono mancate aspre critiche contro la donna. L’opinionista del programma Giovanni Ciacci, appena sentita l’affermazione ha infatti subito risposto con un tonante, e poco elegante,: “Stressante col cu*o di fuori?”.

Tra i presenti anche Chiara Nasti, confusa da Barbara D’Urso con Chiara Biasi, e l’ormai ospite fisso Denis Dosio che sono stati chiamati a parlare del fenomeno degli influencer paragonati ai vip ormai dimenticati dal pubblico. Raccontandosi, Taylor Mega ha detto: “Ho fatto fino a tre lavori per mantenermi, ho fatto la cameriera, la barista e la commessa. Non sto dicendo che uno è più difficile degli altri, sono lavori diversi e ognuno ha le proprie problematiche”. La sparata è arrivata però poco dopo, quando la showgirl ha deciso di aggiungere: “Guardate che fare l’influencer è stressante. Io la sera del servizio non sono uscita perché il mattino mi dovevo svegliare presto per fare uno shooting”. Lampi e tuoni sono caduti nel salotto di Canale 5 con Barbara D’Urso che ha alzato le mani in cielo dicendo: “Non siamo qui per demonizzare il vostro lavoro, che io personalmente rispetto molto: siamo qui per mostrare due realtà”. Chi ha ragione secondo voi?