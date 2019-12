È morto Pete Frates, l’inventore dell’Ice Bucket Challenge

Chi segue i trend dei social di sicuro ricorderà una delle prime challenge che hanno spopolato in rete, ossia l’Ice Bucket Challenge, la sfida a colpi di secchiate di acqua gelida che ha visto partecipare anche tantissimi personaggi dello spettacolo e non solo.

Era il 2014 e a inventare questa sfida fu Pete Frates, un ex giocatore di baseball costretto su una sedia a rotelle per colpa della Sla. L’idea della challenge nacque con lo scopo di raccogliere i fondi a favore della ricerca contro questa patologia neurodegenerativa. Ecco perché furono davvero tanti i personaggi pubblici a partecipare, tra i quali anche Lionel Messi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, David Beckham e persino Donald Trump.

Pete, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere la sua malattia e si è spento all’età di 34 anni: “Il paradiso ha accolto il nostro angelo”, ha scritto la famiglia in una nota. Pete è nato e cresciuto a Boston ed è proprio qui che ha iniziato a giocare a baseball, sin dai tempi del college. Dopo la laurea si è trasferito in Germania, per poi tornare negli Stati Uniti, dove ha continuato a giocare a livello amatoriale. Nel 2011 ha subito un infortunio dal quale non si è più ripreso in quanto poi gli è stata diagnosticata la Sla quando aveva soli 27 anni.

Grazie all’Ice Bucket Challenge furono raccolti 220 milioni di dollari in tutto il mondo a favore della ricerca: con la sua forza e la sua tenacia, Pete è stato un esempio per tutti.