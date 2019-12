"Mamma, ho perso l’aereo" torna: ecco chi sarà il nuovo Macaulay Culkin

I fan aspettavano questa notizia da molto tempo: è in lavorazione il reboot di "Mamma, ho perso l'aereo", amata serie di film degli anni '90, che ha per protagonista un bimbo perennemente dimenticato dai genitori a Natale. Il nuovo capitolo sarà sviluppato dalla Disney per il suo servizio di streaming Disney+.

Macaulay Culkin interpretava Kevin McCallister, un monello che ne combinava di tutti i colori in assenza di mamma e papà. E ora chi sarà il protagonista del reboot? Archie Yates, attore simpaticissimo, che vedremo anche in "JoJo Rabbit". Al suo fianco ci saranno Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt") e Rob Delaney ("Deadpool 2"). Probabilmente i due attori non saranno madre e padre di Kevin, ma una coppia di amici della sua famiglia.

Non si hanno ancora ulteriori dettagli... ma già che ci sarà un seguito di "Mamma, ho perso l'aereo" basta a fare di tutti noi delle persone felici.