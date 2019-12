Nadia Toffa e Luke Perry sono tra i nomi più cercati su Google nel 2019

Cosa hanno cercato di più gli italiani su internet nel corso di quest'anno? Al primo posto tra le persone più googlate troviamo Nadia Toffa, l'inviata de Le Iene scomparsa 4 mesi fa a causa di un tumore, contro il quale ha lottato per anni. Insieme a lei, anche Luke Perry, il Dylan di "Beverly Hills 90210" scomparso il 4 marzo scorso, è tra i personaggi più cercati.

L'informazione è sempre tra i primi posti. È così che accanto a Nadia e Luke, troviamo anche Notre Dame, elezioni europee, perché si chiamano sardine, perché è caduto il governo. Ma non solo. Gli italiani sanno essere anche divertenti. Ed ecco che tra le cose più cercate nel 2019 spicca come costruire un pollaio fai da te. Del resto, cambiare lavoro è un tema particolarmente sentito in questi ultimi tempi.

A livello globale, la parola più googlata è “India vs South Africa“, che si riferisce al tour della squadra di cricket in India. Game of Thrones e Stranger Things, invece, sono le serie tv più cercate nel mondo.

C'è una cosa che stupisce. Greta Thunberg non è tra le personalità che gli italiani hanno ricercato in rete.