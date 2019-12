In un rifugio per animali in Inghilterra va in scena il primo presepe a quattro zampe

In Inghilterra esiste un rifugio per animali senza dimora, il Wags To Riches, dove i cuccioli vengono curati e coccolati dal gestore della struttura, Jo Kingston. In vista del Natale, come riporta la BBC, l’uomo ha avuto un’idea speciale: realizzare il primo presepe a quattro zampe!

Un cestino funge da mangiatoia e al suo interno un cucciolo “interpreta” Gesù bambino; sulla destra tre cani interpretano i Re Magi, mentre altri due Giuseppe e Maria. Infine, non potevano mancare il bue, l’asinello e l’angelo.

Kingston ha utilizzato “costumi” molto semplici, ossia degli asciugamani, una corona finta per uno dei Re Magi e una simpatica aureola per il cane-angelo. La dolcissima foto sta facendo il giro del web e sta lasciando tutti a bocca aperta non solo per la sua dolcezza: è incredibile, infatti, che Jo sia riuscito a far star fermi tutti questi cani per riuscire a scattare la foto. Questi cuccioli hanno dimostrato di essere degli attori “professionisti”!