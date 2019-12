Quest'uomo da 40 anni si scatta un selfie tutte le volte che va dal barbiere

Tutto è cominciato negli anni '70. Sam Farr di Bristol è andato a tagliarsi i capelli Joe Pace, proprietario di un negozio di parrucchiere. Da quel momento in poi, l'uomo non ha mai smesso di recarsi da lui quando necessitava di farsi barba e capelli. Per documentare questo legame, e anche per vedere nel tempo come sarebbero cambiati, Sam in questi anni si e scattato una foto allo specchio, riprendendo lui e Joe durante il taglio. Sono passati 40 anni.

Dalle immagini vediamo che i due uomini sono invecchiati, ma la voglia di ridere e di stare insieme non è passata. Oggi i due vivono in città diverse, ma appena può il primo si reca al negozio del secondo. "In generale penso che ci piace che le cose siano più o meno le stesse. Ovviamente, molte cose non sono le stesse degli anni '70, ma l'unica [cosa coerente] è Joe. Tutto è cambiato, mentre Joe è ancora lì felicemente a tagliarmi i capelli e fare un ottimo lavoro", ha dichiarato Farr in un'intervista. I due nel tempo sono diventati amici. Hanno condiviso momenti insieme anche fuori dal negozio con le rispettive famiglie.

Questa storia ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti, perché fa capire quanto sia importante stabilire dei rapporti umani che durino nel tempo... anche dal parrucchiere!