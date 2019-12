"Acchiappa bulli", l'App che segnala episodi di violenza e abusi

Un'App che segnala gli atti di violenza in rete e non e allerta la Polizia secondo necessità? Non è un sogno, ora è realtà grazie alla collaborazione delle Università di Bari, Napoli "Federico II", Cagliari e Foggia. Si chiama "BullyBuster" - "Acchiappa Bulli" - ed è stata creata grazie all'intelligenza artificiale. In pratica, si tratta di una mappa online dove segnalare episodi di abusi e violenza, e tramite la quale è possibile richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. L'App, infatti, è collegata alla Polizia Postale.

"Il progetto - spiega Gian Luca Marcialis, docente di Ingegneria industriale e dell'informazione al Diee, che ha sviluppato l'idea - consiste in un avanzato programma basato sull'intelligenza artificiale in grado di registrare se in una piazza, una via o una stanza, oppure durante una comunicazione sui social o sul cellulare si stiano compiendo azioni prepotenti e violente, minacce o ingiurie".

L'idea, finanziata con un milione di euro dal Miur, darà una mano al fenomeno di crescita del bullismo e sarà un alleato prezioso per delineare il profilo psicologico dei bulli e per capire che tipo di azione intraprendere per fermarli.