Il cuscino a forma di pene con la faccia di chi odi è il must have del 2020

Ci sarà qualcuno che non ti sta particolarmente simpatico? Oppure che ti diverte tantissimo prendere in giro? Bene, questo accessorio fa al caso tuo: il cuscino a forma di pene, personalizzabile con la faccia di chi vuoi tu! Avete capito bene, non ripetiamo il concetto che è chiaro fin da subito.

L'idea è nata a un'azienda specializzata in gadget personalizzati - Nerdy Banana - e il nome del cuscino è, non a caso, "Snugzy D ** khead". È possibile ordinare questo accessorio irriverente online: basta collegarsi al sito, inviare una foto da stampare in alta risoluzione e aspettare che il pacco arrivi a casa. È morbido e può essere usato per poggiare la testa sul divano, mentre si guarda la tv.

Ovviamente si tratta di un regalo scherzo, ma siamo sicuri che non tutti sono pronti ad accettare questa stravagante forma di ironia. In tutti i casi, vi diamo un consiglio: non regalatelo mai al vostro capo, anche è la persona più adatta a riceverlo.