A Natale Fantaghirò torna in tv, ecco quando

Chi è cresciuto guardando in tv “Fantaghirò”, la celebre saga di ambientazione fantasy andata in onda nei primi anni ’90, sarà lieto di sapere che il telefilm tornerà presto in tv.

In occasione di Natale, infatti, su Mediaset Extra sono in programma cinque appuntamenti, uno per ciascuno dei film che compongono la saga diretta da Lamberto Bava e con protagonisti Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart.

Ecco il programma:

- Fantaghirò 1 – 23 dicembre ore 7:30

- Fantaghirò 2 – 24 dicembre ore 7:30

- Fantaghirò 3 – 25 dicembre ore 7:30

- Fantaghirò 4 – 26 dicembre ore 7:30

- Fantaghirò 5 – 27 dicembre ore 7:30

Per gli amanti di questa meravigliosa storia, dunque, sarà un vero e proprio tuffo nel passato e così, anche quest’anno, a Natale la magia della storia d’amore tra la Principessa ribelle Fantaghirò e il suo amore Romualdo, tornerà a far sognare tutti.