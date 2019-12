Alessio Allegri, stella del basket, è morto dopo un malore in campo

Il mondo del basket oggi piange una delle sue stelle: Alessio Allegri, campione della Osl Garbagnate, si è spento a soli 37 anni dopo aver avuto un malore in campo. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio durante il primo tempo della partita andata in scena al Palazzetto dello Sport di Rho tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone.

Il cestista, noto come “Koeman” (nome di un giocatore olandese) per la sua prestanza fisica, all’improvviso ha accusato un malore: quando si è reso conto di non stare bene ha dato l’allarme alzando un braccio, poi si è accasciato a terra. A nulla sono serviti i soccorsi, né la corsa in ospedale: in realtà, le sue condizioni sembravano migliorare inizialmente, ma poi sono peggiorate fino al decesso, avvenuto ieri. Al momento non si conoscono esattamente le cause del malore del giocatore, per il quale non sono stati utili nemmeno il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Si pensa a un arresto cardiaco. Alessio lascia sua moglie, che tra l’altro aspetta un bambino.