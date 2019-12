Il Natale genera ansia da prestazione nel 44% degli italiani

Un sondaggio condotto dall'Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) per l'Adnkronos Salute su un campione di 748 persone di ambo i sessi tra i 18 e 57 anni ha rivelato che il 78% degli italiani si aspetta un Natale peggiore rispetto al precedente, mentre il 77% ha dichiarato di apprezzare soprattutto la possibilità di riposare di più.

Ma il dato che colpisce di più è che il 44% degli italiani vive il periodo delle feste natalizie come una fonte di ansia da prestazione e stress.

Trovare il regalo giusto per amici e familiari, preparare il cenone, voler fare a tutti i costi bella figura, confrontarsi con un resoconto dell'anno appena trascorso ed essere giudicati per gli obiettivi non raggiunti: tutto questo, spiega Eleonora Iacobelli (psicoterapeuta e presidente Eurodap), genera un vero e proprio disagio psicofisico.

Ci sono però alcuni consigli da seguire per evitare che questo accada. Ad esempio, godersi di più il clima natalizio uscendo, visitando mercatini e dedicandosi ad attività ludiche; non avere aspettative troppo alte sui regali (in fondo l'importante è farli con il cuore); non frustrarsi per gli obiettivi non raggiunti, impegnandosi a realizzarli in futuro. Infine, collaborare di più con gli altri nei preparativi.