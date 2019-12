Arriva il wc scomodo per dimezzare le pause nei bagni negli uffici

Si chiama Standard Toilet e promette di essere abbastanza scomodo per evitare prolungate soste in bagno. Quante volte infatti hai aspettato il tuo turno in bagno durante il lavoro? Da oggi non aspetterai più, visto che è stato inventato dalla British Toilet Association questo nuovo rivoluzionario wc che promette di dimezzare le pause interminabili dei dipendenti. Questo water infatti genera una leggera spinta sulle gambe e costringe ad alzarsi entro 5 minuti altrimenti si può accusare fastidio alle gambe. Una trovata che aiuterà i datori di lavori a far uscire dai bagni i propri dipendenti. L'azienda che produce lo Standard Toilet, ha sede nello Staffordshire e afferma che il costo per l'installazione varia dalle 150 alle 500 sterline (dai 176 ai 588 euro). Così raccontano i produttori:"Può essere un grande vantaggio per un'azienda perché può migliorare notevolmente la produttività dei lavoratori."

Questo wc può essere installato anche in molti altri luoghi: nelle aree di sosta autostradali, negli uffici e nei bagni pubblici. Insomma un wc dai mille usi e con grandi vantaggi, che può essere collocato in tanti ambienti per velocizzare le code in bagno e garantire la produttività sul lavoro. Poco importa se sia scomodo. Per una seduta più confortevole, basta tornare a casa e godersi il proprio bagno casalingo.