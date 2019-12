Anche a Trento verrà installato il Muro della Gentilezza

Da qualche tempo nel nostro paese è stata importata dall’estero un’interessante iniziativa di solidarietà, ossia The Wall of Kindness, il Muro della Gentilezza. Si tratta di un luogo dedicato a chi ha più bisogno dove vengono messi a disposizione cappotti, guanti, sciarpe, maglioni e altri abiti dismessi per aiutare i clochard a difendersi dal freddo.

L’iniziativa, dopo Torino, Bologna e Roma, è giunta anche a Trento: in questo caso, non si tratta proprio di un muro, bensì di una struttura composta da due scomparti, decorata dall’artista Senka Semak, che è stato incaricato dal Comune e si è detto molto felice di poter contribuire alla causa.

È stato proprio l’artista a raccontare di questa esperienza su Facebook: “Sono felice di aver potuto dare il mio piccolo contributo a quest'iniziativa… Sono state due giornate di riflessione e un'occasione di discussione e scambio di idee con un sacco di estranei su argomenti che non affronti spesso con il ‘primo che passa’, come l'emarginazione, l'inclusione, le scelte di vita e le sfighe...”.

Il Muro della Gentilezza verrà installato in Piazza Fiera, di fronte ai mercatini di Natale: saranno proprio gli esercizi commerciali e i negozianti della zona a controllare che la struttura non venga danneggiata da atti vandalici.