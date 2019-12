È morto Tobia Di Monte, promessa del basket in carrozzina

È morto a 23 anni Tobia Di Monte, promessa della pallacanestro italiana in carrozzina. Giocava per il Santa Lucia Basket Roma e nella Nazionale Under 23 con la quale ha partecipato al Mondiale di Toronto nel 2017. Il giovane lottava da tempo contro un sarcoma, motivo per il quale anni fa ha perso una gamba.

Nonostante questo, però, Tobia si è fatto forza e nel 2016 ha iniziato a giocare a basket in carrozzina, lui che è stato sempre uno sportivo: da piccolo, infatti, era una promessa del Frosinone calcio, fino a che la malattia ha cambiato tutto. Al Santa Lucia si trovava bene ed era molto amato dai suoi compagni di squadra che oggi ne piangono la scomparsa, non solo come giocatore, ma anche e soprattutto come un amico.

“Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere – si legge in una nota della Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina - prima che un atleta delle nostre nazionali, un ragazzo che aveva conquistato i nostri cuori con garbo, con educazione, con entusiasmo. Una persona umile ma determinata, un talento in campo, un ragazzo d'oro fuori. Un amico per tutti noi”.