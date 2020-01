Una fedele strattona il Papa e lui reagisce ma poi si scusa. Il video diventa virale

Durante la visita al presepe in Piazza San Pietro è accaduto un episodio che ha mostrato il lato più umano di Papa Francesco. Mentre camminava per la piazza salutando i fedeli, all’improvviso una fedele asiatica ha afferrato la mano del Pontefice e lo ha strattonato tirandolo verso di sé.

Sentendosi tirare in quel modo, il Papa ha reagito perdendo la pazienza e per liberarsi dalla presa della donna le ha dato un paio di schiaffi sulla mano. Durante l’Angelus di ieri il Pontefice si è poi scusato per il suo gesto: “Tante volte perdiamo la pazienza – ha detto – chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”.

Nel frattempo il video che mostra quanto accaduto è diventato virale in pochissime ore, ricevendo tantissimi commenti dal tenore diverso. Se qualche utente ci ha scherzato su (e non sono mancati meme sul tema), qualcun altro ha criticato il Papa, giudicando eccessivo e poco rispettoso il suo gesto. Tanti altri, invece, hanno difeso il Pontefice, sostenendo che a esagerare sia stata la fedele che non avrebbe dovuto strattonarlo in quel modo.