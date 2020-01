Charlene di Monaco rivela: “Ecco perché non sorrido mai”

Il volto triste, gli occhi velati dalla malinconia e la totale assenza di sorrisi. Questo è ciò che si può notare guardando le foto che ritraggono Charlene di Monaco, soprattutto le immagini degli ultimi mesi. La perenne tristezza della Principessa ha preoccupato molto i sudditi ma adesso lei ha deciso di rivelare cos’è che la preoccupa così tanto da non riuscire a sorridere.

“È stato un anno davvero doloroso per me e mi ha colpito pesantemente – ha confessato Charlene a Huisgenoot – le persone fanno presto a dire ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono ciò che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere”.

Il dolore della Principessa deriva innanzitutto dalla scomparsa di due carissimi amici, avvenuta di recente, all’improvviso e soprattutto a pochi giorni l’uno dall’altro. Negli ultimi mesi, inoltre, Charlene è stata molto preoccupata per le condizioni di suo padre che è malato e ha dovuto sottoporsi a un delicatissimo intervento. Infine, a rattristare la moglie di Alberto di Monaco c’è anche la nostalgia della sua famiglia che vive in Sudafrica, l’ennesima situazione che non le consente di essere felice.